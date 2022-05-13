Зеленський відзначив держнагородами 212 військовослужбовців ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 212 військовослужбовців Збройних сил.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 13 травня.

"Традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 212 військовослужбовців Збройних сил України. Вічна слава кожному й кожній, хто захищає нашу державу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!" – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів – це плюс шість за добу 12 травня.

Президент також поінформував, що Україна продовжує переговори з Росією, щоб домогтися евакуації людей з Маріуполя та власне заводу "Азовсталь".

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