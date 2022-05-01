Зеленський відзначив держнагородами майже 11 тисяч військовослужбоців, серед них – 143 Герої України

Зеленський відзначив держнагородами майже 11 тисяч військовослужбоців, серед них – 143 Герої України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський щодня підписує укази про нагородження українських захисників орденами та медалями.

Загалом, за 67 днів повномасштабної війни президент відзначив держнагородами понад 10600 захисників і захисниць, 143 воїнам присвоєно звання Героя України.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні.

"Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, кожному, кожній, хто захищає державу і від 24 лютого, і від 2014 року. Тільки за 67 днів повномасштабної війни вже 143 нашим воїнам присвоєно звання Героя України. Понад 10600 захисників і захисниць відзначені державними нагородами України. Вічна слава усім, хто став на захист держави! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую вам!" - зазначив президент.

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозвернені Володимир Зеленський подякував спікерці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі за допомогу у припиненні російської агресії.

Читайте також: