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Зеленський відзначив нагородами 216 військовослужбовців ЗСУ

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Зеленський відзначив нагородами 216 військовослужбовців ЗСУ

president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський традиційно ввечері підписав укази про нагородження українських захисників.

Державними нагородами були відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні увечері 7 травня.

"Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава Україні", – зазначив глава держави.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 73-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 73-го дня війни

Нагадаємо, що 6 травня президент Зеленський відзначив нагородами 203 військових та 16 розвідників.

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