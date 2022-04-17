Зеленський відзначив військовослужбовців держнагородами, серед них – шість Героїв України

Також президент привітав українських пожежників з їхнім професійним святом.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність української держави.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Загалом нагородами відзначено 188 військовослужбовців ЗСУ, 553 бійців Нацгвардії, 64 прикордонників, 5 поліцейських, 26 працівників ДСНС.

Також шістьом військовослужбовцям президент присвоїв звання Героя України.

"Традиційно ввечері підписав наказ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних Сил України, 553 бійців Національної гвардії, 64 прикордонників, 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шістьом захисникам України присвоєно звання Героя України", - повідомив Зеленський.

До речі, 17 квітня в Україні відзначали День пожежної охорони. Тож у своєму відеозверненні президент привітав пожежників з їхнім професійним святом.

"Сьогодні відзначається день Пожежної охорони. Я щиро вітаю кожного і кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню. Хто і в мирний час майже щодня – як на війні. Дякую за службу! Дякую за порятунок! Слава Україні!" - привітав Зеленський пожежників.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні президент України повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення продовжуються постійні обстріли Харкова. За останні чотири дні в Харкові від обстрілів РФ загинуло 18 людей, 106 - поранені

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