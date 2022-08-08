Зеленський вимагає запровадити санкції проти Росії через замінування окупантами Запорізької АЕС

Світ повинен пам'ятати про трагедію Чорнобиля за звернути увагу на те, що на Запорізькій АЕС є шість енергоблоків.

Про це 8 серпня сказав президент України під час свого звернення до українців.

"Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли та мінування об’єктів Запорізької АЕС. Вже є відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ не має забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна надіслала ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на Запорізьку АЕС.

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