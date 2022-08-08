Зеленський вимагає запровадити санкції проти Росії через замінування окупантами Запорізької АЕС

Світова спільнота повинна запровадити проти Росії санкції через замінування Запорізької АЕС.
Світ повинен пам'ятати про трагедію Чорнобиля за звернути увагу на те, що на Запорізькій АЕС є шість енергоблоків.
Про це 8 серпня сказав президент України під час свого звернення до українців.
"Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли та мінування об’єктів Запорізької АЕС. Вже є відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова й занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста та всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ не має забувати про Чорнобиль і памʼятати, що Запорізька АЕС – найбільша у Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Україна надіслала ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на Запорізьку АЕС.
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