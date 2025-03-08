Зеленський про удар по Добропіллю: Підла й нелюдська тактика залякування

Президент України висловив співчуття родичам загиблих і подякував екстреним службам за їхню сміливість під час терористичного нападу.

Президент України Володимир Зеленський засудив удар російських військ по центру Добропілля, заявивши, що це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення та рятувальників. Він підкреслив необхідність зміцнення української ППО для захисту від подібних атак.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі голови держави.

"Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни. На зараз, на жаль, відомо про 11 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Ще більш ніж 30 людей поранено, з них 5 дітей. Пошкоджено 8 пʼятиповерхівок та адміністративну будівлю, пожежну машину", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку всім екстреним службам, поліції, ДСНС та медикам, які, попри загрозу повторних ударів, безстрашно рятують людей від терору. Він також підкреслив важливість продовження зусиль для захисту життя, зміцнення української ППО та посилення санкцій проти Росії, наголошуючи, що потрібно зламати все, що допомагає Путіну фінансувати війну.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram, що в Донецькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок комбінованої атаки на Добропілля 7 березня. Він зазначив, що цей удар став одним із найжорстокіших за останній час.

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