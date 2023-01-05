Зеленський висловився про "перемир’я" від Путіна: "Хочуть використати Різдво як прикриття"

Президент пояснив, що насправді РФ хоче зупинити просування ЗСУ на Донбасі та підігнати ближче до їхніх позицій свої сили.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наказ російського президента Володимира Путіна про так зване "різдвяне перемир’я".

Про це глава держави висловився під час свого відеозвернення 5 січня.

Президент запевнив, що Росія планує використати режим припинення вогню лише для покращення своїх позицій на фронті.

"Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих. Що це дасть? Лише чергове збільшення рахунку втрат", – наголосив Зеленський.

Він додав, що Кремль завжди використовує перепочинки на війні, щоб продовжити її з новою силою.

Глава держави також сказав, що для якнайшвидшого завершення війни РФ проти України треба, щоб росіяни знайшли сміливість хоча б під час Різдва "звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".

Нагадаємо, 5 січня Путін віддав наказ оголосити "перемир'я" на фронті в Україні на 1,5 доби на Святвечір та Різдво. Свій наказ диктатор пояснив начебто необхідністю дати православним українцям можливість відвідати різдвяні служби.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що держава не вела з РФ жодних перемовин про перемир’я, відповідно, припиняти вогонь не збирається. За оцінками військових експертів, Росія насправді запланувала провокації, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах "навіть на свята".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.