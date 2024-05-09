Зеленський висловився про ротацію військових та важку ситуацію на Сході

Наша держава має план ротацій, але крім бригад, які виводяться, інші повинні заходити, і вони мають бути укомплектованими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава має план ротацій для виведення бригад із зони бойових дій на відпочинок. Проте на місце відведених військових повинні прийти укомплектовані частини.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

За словами президента, окупанти перехопили ініціативу на полі бою на Сході нашої держави. Проте збільшення постачання зброї від партнерів допоможе нашим військовим зупинити росіян та відновити свої наступальні дії.

“На Авдіївському та Покровському напрямках зараз дійсно складна ситуація. Ми боремось, укріплюємось, домовляємось із партнерами, щоб постачання зброї збільшилось. Росіяни мають зараз ініціативу на Сході, це не секрет”, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що наша держава має план ротацій, але крім бригад, які виводяться, інші повинні заходити, і вони мають бути укомплектованими.

“Нам потрібно їх зупинити, і ми розуміємо, скільки нам усього потрібно, зокрема кількість бригад, які треба вивести звідти, щоб люди відпочили. У нас є план ротацій, і вони тривають. Окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані хлопці і не з голими руками”, — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що українські захисники зможуть зупинити російський наступ на сході в разі збільшення постачання озброєння.

Читайте також: