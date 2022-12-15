Зеленський висловився про війну: "Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні пів року війни стануть вирішальними та вимагатимуть більших зусиль, ніж у часи, що вже минули.

Про це глава держави сказав у своєму онлайнзверненні до Європейської Ради.

"Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні пів року вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", – розповів Зеленський.

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Він наголосив, що перш за все енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

"Друге – зимова стійкість України. (…) Я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному й кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою. Але зараз, щоб наступні пів року минули без потрясінь, треба зробити іще дещо", – сказав президент.

Він пояснив, що Україна потребує підтримки для закупівлі газу та підтримки з електрикою.

"Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі пів року. (…) Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується і ППО, і ПРО. І я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО", – закликав Зеленський.

Він додав, що це стосується і сучасних танків, більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії.

"Четверте – дипломатія.(…) Я закликаю вас підтримати українську формулу миру! Усі ви знаєте її елементи – вони логічні, дієві, можуть бути реалізовані вже за наступні пів року. Для цього найближчим часом ми організуємо саміт – Global Peace Formula Summit", – анонсував глава держави.

"І п’яте – на наступні пів року. Ціннісне завдання. Я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок. Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави", – повідомив президент.

Він також закликав прискорити оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу України до ЄС, щоби перейти до старту переговорів щодо членства.

"Я вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізоване", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що у найближчим часом російські війська свої основні зусилля зосереджуватимуть навстановленні повного контролю над Донеччиною та Луганщиною, що є для них стратегічним завданням.

Громов також повідомив, що останні "дії режиму Лукашенка є одним із кроків у межах підготовки до участі Білорусі у війні проти України".

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тис. нових військових, які знову спробують атакувати Київ.

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