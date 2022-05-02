Зеленський висловився про свою стратегію щодо війни Росії проти України: "Якщо б у мене був вибір, я б зробив би те саме"

Президент України Володимир Зеленський нічого б не змінював в своїй стратегії щодо війни, яку Росія розпочала проти України.
Про це він заявив під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.
“Дуже складно сказати, правда. Сьогодні я бачу, що якщо б у мене був вибір якось по-іншому поступити, я б, напевно, зробив би те саме. Не знаю багато варіантів цього. Я мав те, що мав. І зробив те, що зробив. Думаю, люди в майбутньому вирішуватимуть, чи було це правильно”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Маріуполь, схід та південь України захищають найпотужніші українські військові.
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