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Зеленський виступив із терміновим відеозверненням через ракетний удар по Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський виступив із терміновим відеозверненням через ракетний удар по Україні

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський звернувся до українців через масовану ракетну атаку.

Президент Володимир Зеленський 2 січня виступив із терміновим відеозверненням через масований ракетний удар по Україні окупаційної армії РФ.  

"2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям. Кожному і кожній, хто допомагає людям. "Петріоти", "айріси", "насамси" – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме", - наголосив глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео : ТЕРМІНОВО! Звернення Зеленського після масованої ракетної атаки!

Нагадаємо, 2 січня Україна під масованим ракетним ударом Росії – про наслідки атаки читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
4027
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