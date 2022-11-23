Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН та заявив про українську формулу миру

Вбивства українців - це і є "російська формула миру".

Президент України ввечері, 23 листопада, виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН. Зеленський закликав надати Україні більше зброї, повідомив про наслідки ракетного терору та загиблих українцях, назвавши це "російської формулою миру".

Про це йдеться у трансляції засіданні Радбезу ООН.

Президент розповів про російський ракетний терор 23 листопада: про вбиту в пологовому будинку новонароджену дитину, обстріли енергетичної інфраструктури. Він закликав Радбез ООН засудити "російську формулу терору" та підтримати українську формулу миру, яка складається із 10 пунктів. Також Зеленський запропонував позбавити Росію право вето у Раді безпеки ООН.

"Прийшов час підтримати українську мирну формулу. Росія давно намагається перетворити Раду Безпеки на майданчик для риторики. Але Україна пропонує ухвалити резолюцію, яка буде засуджувати будь-які форми російського терору. Від імені України я запрошую відвідати нашу критичну інфраструктуру, щоб оцінити та задокументувати всі пошкодження", - сказав президент.

Володимир Зеленський закликав світ надати Україні більше систем ППО, щоб врятуватись від російського ракетного терору.

Ракетний терор України

Російські терористи 23 листопада вкотре обстріляли Україну ракетами. Вони обстріляли пологовий будинок Вільнянської лікарні у Запорізькій області. В результаті чого загинуло немовля, якому було тільки два дні, в одного із постраждалих медиків 37% опіків.

Також росіяни запустити орієнтовно 70 ракет по енергетичній інфраструктурі України. У Києві через обстріли загинуло 3 людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Внаслідок атаки по Вишгороду загинуло четверо людей та ще 35 осіб постраждали. Окрім того, внаслідок удару по критичній інфраструктурі постраждали ще шість енергетиків.

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