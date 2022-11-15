Умови Зеленського для миру з Росією: що пропонує президент України (подробиці і відео)

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту G20, що проходить на індонезійському острові Балі, перелічив 10 умов для миру з Росією. Умови містять, зокрема, вивід російських військ, відновлення територіальної цілісності України, створення трибуналу для розслідування військових злочинів, компенсацію збитків. Також президент висловився проти домовленостей з країною-агресоркою у форматі "Мінськ-3".

У Кремлі відповіли президенту України заявою, що Зеленський "підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори".

Преставники української влади на Youtube-каналі ТСН розповіли, що означають озвучені Володимиром Зеленським умови.

Є пункти, які вимагають негайних дій від РФ

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону прокоментував умови глави держави і виділив важливі пункти.

"Коли не працює механізм Ради безпеки ООН, коли не працюють різні інші механізми в світі, мабуть треба працювати над новими механізмами... Для того, щоб не повторювались такі жахливі події як зараз, 9 місяців у нас, коли Росія, порушуючи статут ООН і всі можливі міжнародні документи, нападає на Україну. Це важливий пункт в тих 10 пунктах президента. Там є ще пункти, які вимагають безпосередньо тут і зараз дій збоку РФ - зупинка війни, виведення військ, кордони України 1991 року, розробка і імплементація механізмів відповідальності Росії, спецтрибуналу, механізму репарацій і так далі", - розповів Корнієнко.

За його словами, "на цих пунктах Україна стоїть вже деякий час і буде далі стояти".

"Це позиція України, яку він (Зеленський - ред.) озвучив лідерам вже G19, називаємо речі своїми іменами, ніякої Росії там вже немає. Власне, це дуже серйозне послання лідерам світу... G19 - це країни-лідери за економічним розвитком, за населенням, військовим потенціалом. Це послання всім, що Україна не буде схилятися до якихось незрозумілих форматів перемовин, "Мінськ-3" і так далі, буде боротися далі і виганяти Росію з українською землі", - наголосив перший віцеспікер Ради.

Росія має компенсувати збитки "включно з єнотами"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що Росія має компенсувати Україні збитки від війни "включно з єнотами".

"Більше того, президент нашої країни Володимир Олександрович Зеленський чітко визначив: кордони 1991 року - раз; відповідальність тих, хто скоїв злочини - два; компенсація всіх речей, які вони тут натворили включно з єнотами, включно з колекцією Херсонського художнього музею, яку вони поцупили, компенсації по помешканням, інфраструктурі - три; і четверте - гарантія нашої безпеки на майбутнє", - заявив секретар РНБО.

За його словами, "після того, як ці чотири пункти буде виконано, про якісь речі зможемо говорити".

Також Данілов зазначив, що без України "вести якісь перемовини за нашою спиною ніхто не може".

Україна показала готовність до перемовин

Народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі каналу Freedom зазначив, що РФ хоче усадити Україну за стіл переговорів на своїх умовах.

"Ми всі бачимо вкидання, натяки, спроби посадити нас за стіл переговорів. Це все, за великим рахунком, робота Російської Федерації, дезінформаційна перш за все. Насправді, за бажанням провести мирні переговори ховаються ультиматуми та попередні умови – давайте винесемо Крим та Донбас за дужки та сядемо про щось розмовляти", - заявив нардеп.

За його словами, виступ президента перед учасниками G20 мав "перебити наратив збоку Російської Федерації, що вони нібито готові до мирних переговорів, а ми ні".

"Українська сторона в принципі готова до переговорів, але переговори мають полягати в тому, як швидко вийдуть війська Російської Федерації з України, коли ми відновимо контроль над кордонами 1991 року, коли нам буде виплачено репарації, коли розпочнеться трибунал над Путіним та іншими військовими злочинцями... Ми не проти переговорів, будь-яка війна закінчується переговорами. Ці 10 пунктів мають бути виконані для того, щоб справді настав мир в Україні", - додав Чернєв.

Що запропонував Зеленський: 10 пунктів

1. Радіаційна та ядерна безпека

РФ повинна вивести із Запорізької АЕС війська, а станцію слід передати під контроль МАГАТЕ та українському персоналу. Київ запропонував МАГАТЕ направити місії на всі українські атомні станції.

"На очах у всього світу Росія перетворила нашу Запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо, на територію ЄС. Можливо, в Туреччину. Можливо, на Близький Схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію", - наголосив президент.

2. Продовольча безпека

Президент наголосив на безстроковому подовженні зернової ініціативи та її розширенню на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області. За його словами, від липня вдалося експортувати понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом.

"Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства. І хай суттєва частина буде спрямована тим, хто страждає найбільше", - заявив Зеленський.

3. Енергетична безпека

Ударами російських ракет та іранських дронів зруйновано близько 40% енергоінфраструктури України. Зеленський запропонував направити місію експертів ООН на об’єкти критичної інфраструктури для оцінки руйнувань і потреб у відновленні.

"Маємо зробити й фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя. Треба запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси", - запропонував президент.

4. Звільнення всіх полонених і депортованих

Глава держави наголосив на звільненні українських полонених військових, депортованих дітей, яких 11 тис., та дорослих, а також політичних в'язнів.

"Ми не можемо чекати. Тож маємо обʼєднатися заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених - "всіх на всіх". А також заради звільнення всіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію", - зауважив Зеленський.

5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Президент наголошує, що не має бути будь-яких компромісів з агресором.

"Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно", - додав він.

6. Виведення російських військ і припинення бойових дій

"Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне й повне припинення бойових дій", - наголосив Володимир Зеленський.

7. Повернення справедливості

Зеленський наголошує, що за понад вісім місяців війни Росія вбила в Україні 430 дітей, а також залишила після себе катівні та масові поховання вбитих людей.

"Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною. Відшкодування за рахунок російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість", - висловився президент.

8. Протидія екоциду

За словами Зеленського, в Україні майже 200 тис. гектарів землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися, десятки вугільних шахт затоплені, а мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Крім того, загинуло 6 млн свійських тварин та 50 тисяч дельфінів у Чорному морі.

"Минулого тижня на кліматичному саміті у Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни. Маємо це реалізувати", - зауважив глава держави.

9. Недопущення ескалації

Зеленський наголошує, що Україна повинна мати дієві гарантії безпеки. Київ підготував проєкт договору Kyiv Security Compact, який має бути підписаний.

"Україна не є членом будь-якого з альянсів. І ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась у "сірій зоні" – між євроатлантичним світом і російським імперіалізмом. Зараз у нас теж поки немає жодних гарантій безпеки. Тож як не допустити повторення такої агресії Росії проти нас?" - заявив президент.

10. Фіксація закінчення війни

Президент зауважує, що сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

"Я підкреслюю: кожен із цих викликів на шляху до миру не може забрати багато часу. Максимум місяць на один пункт. Для деяких достатньо днів", - каже Зеленський.

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