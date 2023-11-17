Зеленський: Війна в Ізраїлі сповільнила постачання снарядів для наступу ЗСУ

Президент зосереджений на тому, щоб отримати допомогу від Заходу.

Війна в Ізраїлі спричинила сповільнення постачання снарядів до України. Внаслідок цього зменшилися можливості ЗСУ вести наступальні дії проти ЗС РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустріч із журналістами, пише Bloomberg.

Зеленський стверджує, що зменшилось постачання зброї до України. Водночас він визнав, що розуміє, коли захищаються інші країни, які борються за існування.

"Це життя — і це нормально, оскільки всі борються за виживання, і ми також повинні захищатися", — сказав він.

На думку президента, причина наявної ситуації — війна на Близькому Сході та "інші причини". Не назвавши ці "інші причини", наголосив, що "без підтримки ми рухатимемося назад".

Зеленський зазначив, що учасники бойових дій на Близькому Сході потребують 155-міліметрові снаряди, які є ключовим компонентом для поставок зброї, необхідної Україні для відсічі вторгнення Росії. Раптова потреба виникає в чутливий момент, оскільки Європейський Союз сигналізує, що навряд чи виконає обіцянку доправити мільйон артилерійських снарядів до березня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування держави, щоб уникнути припинення роботи уряду. Важливо зазначити, що це фінансування не охоплює підтримку України та Ізраїлю.

20 жовтня повідомлялося, що Білий дім офіційно запросив у Конгресу $61 млрд для України. За даними ЗМІ, адміністрація Байдена планує поділити фінансування на чотири частини. Кошти виділять Україні та Ізраїлю, а також на протистояння Росії, Китаю та Ірану.

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