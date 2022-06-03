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Зеленський вказав на підлість та цинізм російської армії

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Зеленський вказав на підлість та цинізм російської армії

Фото: Associated Press

Український президент відзначив, що російські солдати ховаються за спинами “мобілізованих” на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час війни проти України Росія назавжди вписує в свою історію багато “підлих, ганебних та цинічних речей”.

Про це він говорив у традиційну вечірньому зверненні.

За його словами, російська армія у цій загарбницькій війні застосовує всі наявні у неї збройні можливості та взагалі не рахує людей. 

“Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької та Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих мобілізованих”, - наголосив він.

Український президент зауважив, що чим довше триває війна, тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує у свою історію.

“Тривають абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей, зокрема Чернігівської. Були завдані удари по Миколаєву, по Харкову, по Харківській області. Уся тимчасово окупована територія нашої держави зараз – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність”, - підкреслив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Нагадаємо, за добу, 2 червня, внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинуло троє цивільних, дев'ятеро – зазнали поранень.

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