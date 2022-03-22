Зеленський вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною та показав світу страшні кадри війни (фото)

Триває 27 доба героїчного протистояння України проти російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав лідерів НАТО закрити повітряний простір або надати винищувачі.

Голова держави показав світу моторошні світлини з місць руйнувань з надією ухвалення швидкого рішення.



"Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають убити, щоб лідери Заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?", - написав Зеленський.

Нагадаємо, військові чиновники США та НАТО вважають, що війська Білорусі найближчими днями можуть вторгнутися до України, і для нападу країна вже вживає необхідні заходи.

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