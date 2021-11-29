Терміновий: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допуск іноземних військових до України

Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Відповідний законопроєкт №6359 опублікований на сайті Верховної Ради.
Як йдеться у пояснювальній записці до документу, законопроєет розроблено "з метою виконання процедур щодо схвалення рішення Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях".
Цей документ визнаний очільником України як "невідкладний" і наразі направлений на розгляд Комітету. Термін проведення війсьвоких навчань: січень – грудень 2022 року.
Серед зазначених у проєкті навчань вказано, зокрема: "Об'єднані Зусилля – 2022", українсько-американські навчання "Репід Трайдент – 2022", українсько-британські навчання "Козак Мейс – 2022", багатонаціональні навчанні "Світла Лавина – 2022", українсько-польські навчанні "Сільвер Сейбер – 2022", українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2022", українсько-румунські навчання "Ріверайн – 2022", багатонаціональні навчанні "Кленова Арка – 2022" та "Вікінг – 2022".
Як повідомлялося раніше, у Міноборони прокоментували загрозу вторгнення РФ. У міністерстві запевняють, серед українців пропагандистські ЗМІ "сіють паніку".
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