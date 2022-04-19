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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про подовження воєнного стану в Україні

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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про подовження воєнного стану в Україні

Facebook/Оперативне командування "Південь"

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт про подовження воєнного стану. 

Верховна Рада отримала проєкт закону щодо подовження дії воєнного стану по всій території України.

Про це повідомили на сайті українського парламенту. 

Наразі не відомо, доки буде продовжено воєнний стан в Україні. Ймовірно - ще на місяць. 

Раніше президент продовжив в Україні воєнний стан з 05.30 26 березня терміном на 30 діб.

Нагадаємо, Росія вторглася на українські землі 24 лютого. Тоді президент Росії Володимир Путін назвав у відеозверненні це "спеціальною військовою операцією", яка має на меті "захист" Донбасу. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан. 15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну його дії.

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