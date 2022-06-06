Зеленський вперше розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у російському полоні

Зеленський вперше розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у російському полоні

У російському полоні перебувають 2,5 тисячі бійців з маріупольського заводу "Азовсталь".

Український президент Володимир Зеленський зауважив, що проти захисників Маріуполя, які зараз у полоні в РФ, не застосовують тортур, оскільки вони стали "публічними полоненими".

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

Очільник України додав, що визволенням бійців з російського полону займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що 16 травня розпочалася секретна операція з порятунку захисників Маріуполя. В Міноборони розповіли, що з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР").

Пізніше, 20 травня, розвідка Британії повідомила, що територію заводу "Азовсталь" залишили понад 1700 військовослужбовців України.

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання. Оборонці міста завадили реалізувати план РФ швидко захопити Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

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