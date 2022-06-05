Зеленський вперше від початку війни відвідав Запоріжжя, де поспілкувався з маріупольцями та військовими (відео)

Зеленський вперше від початку війни відвідав Запоріжжя, де поспілкувався з маріупольцями та військовими (відео)

Український президент Володимир Зеленський вперше від початку широкомасштабного вторгнення РФ відвідав Запоріжжя, де зустрівся з маріупольцями, які втекли від російської окупації.

Разом із главою держави був керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Вони поспілкувалися із жителями Маріуполя, які були змушені переїхати до Запоріжжя через російську агресію.

Про це заступник голови Офісу президента повідомив в Instagram.

Тимошенко опублікував фотографії із зустрічі у сторіз та підписав: "Запоріжжя. Спілкуємося з маріупольцями". Після розмови Зеленський та жителі Маріуполя зробили спільну світлину.

У пресслужбі Офісу президента розповіли подробиці. Під час робочої поїздки до Запорізької області Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Там він ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!" – сказав президент, а опісля присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Нагадаємо, тиждень назавд глава держави відвідав передову на Харківщині та зустрівся з українськими військовими. Також у межах робочої поїздки Володимир Зеленський серед іншого оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова, а також адміністративні будівлі Харкова, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів РФ.

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