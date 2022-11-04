Зеленський впевнений, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів, і пояснив чому

Очільник України нагадав "формулу миру" з п'яти пунктів, яку раніше представив під час виступу в ООН.

Український президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів, а розмови політиків країни-терористки нібито про готовність до перемовин - це брехня.

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 4 листопада.

"І ця абсолютно божевільна впертість господарів теперішньої Росії – найкращий показник, що так само брехливе й усе, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обманути всіх навколо, щоб відправити ще десятки чи сотні тисяч людей у м’ясорубку – мобілізованих чи у вигляді якихось там найманців", - пояснив український президент.

Зеленський наголосив, "дуже добре, що світ сприймає російську риторику так, як вона на те заслуговує, а саме – як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить. Робить, а не говорить".

Очільник України нагадав "формулу миру" з п'яти пунктів, яку раніше представив під час виступу в ООН. Це:

повага до Статуту ООН, повага до територіальної цілісності України, повага до українців, належна відповідальність за терор – "це покарання для всіх, хто винен", повне відшкодування Росією завданих збитків.

Росія нібито хоче відновити переговори з Україною

Після повномасштабного наступу на територію України окупанти почали висувати свої ультиматуми та заявили, що готові до переговорів у Білорусі, звідки почався наступ на Київ. Згодом відбулися переговори у Стамбулі. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія не веде реальних переговорів, а лише висуває ультиматуми.

Після голосування під дулами автоматів на захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які засудила Генасамблея ООН, президент Зеленський повідомив, що він більше не планує жодних переговорів із Путіним.

На це російський президент Путін особисто заявив, що готовий до переговорів з Україною, та назвав це "доброю волею". Раніше про готовність до переговорів заявляли його посіпаки Лавров і Пєсков.

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