Зеленський вплинув на рішення спікера Джонсона щодо термінів схвалення допомоги – подробиці від Politico

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона у грудні 2023 року вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо подовження військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Джерела видання зазначають, що Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня.

"Майк Джонсон був спікером менше двох місяців, коли президент України Володимир Зеленський прийшов до нього з різким повідомленням: час спливає. Коли двоє чоловіків юрмилися в кабінеті спікера в грудні… Зеленський дав зрозуміти, скільки ще його країна зможе витримати нову атаку російських ракет і безпілотників – "Березень або квітень", - пише видання.

Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги.

За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну. Підготовкою займався помічник спікера з національної безпеки Джон Ходжес, він є найактивнішим прихильником підтримки України в апараті Джонсона.

"Джон – це той, хто виконував більшу частину важкої роботи в цей період. Він той, хто повільно зібрав усе разом – з Міністерством оборони, Національним комітетом з безпеки, головами комітетів та іншими членами. Він також місяцями працював над тим, щоб Джонсон мав простір, необхідний для отримання поступок і прийняття обґрунтованого рішення", - розповіло джерело.

"Груднева зустріч і похмурий прогноз значною мірою сприяли рішенню Джонсона піти проти своїх колег-консерваторів і прийти на допомогу Україні з пакетом допомоги в 60 мільярдів доларів", - розповіли троє людей, знайомих з думкою спікера, на умовах анонімності.

Немає жодної причини, чому Джонсон, який раніше наполягав на тому, щоб підтримка України була пов’язана з консервативною прикордонною політикою, цього разу погодився. Але зустріч із Зеленським дала Джонсону ще більше терміновості вирішити, чи варто було б робити ставку на його спікерство, щоб відправити більше зброї до України, сказали джерела Politico.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США РОЗЩЕДРИЛИСЬ! Скільки і якої допомоги пообіцяли Україні партнери?

Нагадаємо, Сенат США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні.

Читайте також: