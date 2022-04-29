Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям та родинам загиблих Героїв України

Президент вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин військових, які отримали це звання посмертно.

Сьогодні в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці президент України Володимир Зеленський вручив нагороди захисникам і членам родин загиблих воїнів.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 29 квітня.

"Ордени «Золота Зірка» отримали Герої України: підполковник Сергій Бурковський, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Дмитро Дозірчий, підполковник Олександр Зугравий, полковник Дмитро Кащенко, майор Олександр Кукурба, капітан Олег Пасічник, підполковник Вʼячеслав Циганков, полковник медичної служби Олександр Слєсаренко, підполковник Леонід Хода, полковник Денис Чаюк і генерал-лейтенант Сергій Наєв", - зазначив він.

За словами президента, також троє військовослужбовців були нагороджені орденами «Золота Зірка» посмертно. Мав честь передати їх рідним наших героїв – сержанта Володимира Балюка, майстер-сержанта Олександра Цюпака, майора Павла Сбитова.

"Саме завдяки нашим героям, завдяки всім, хто став на захист нашої держави, ми можемо жити, можемо бути зі своїми рідними у своєму домі", - резюмував Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни

Нагадаємо, що напередодні Зеленський відзначив державними нагородами 2014 захисників України, 14 з них - посмертно.

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