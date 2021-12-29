Зеленський вручив орден "Золота Зірка" сім'ям чотирьох загиблих Героїв України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що робота з нагородження українських героїв триватиме.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родинами чотирьох військових, яким були присвоєні звання Героя України посмертно, та вручив орден "Золота Зірка".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Ваші рідні віддали своє життя за Україну... З великою повагою прийміть ці нагороди достойних героїв. Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні, а для вас ця нагорода – велика подяка й уклін від усього українського народу", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з родинами військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що робота з нагородження українських героїв триватиме.

Хто отримав посмертно орден "Золота Зірка"

Звання Героя України було присвоєно полковнику запасу Миколі Верхогляду , який був учасником Миротворчих сил ООН у колишній Югославії в 1995-1996 роках. Миколу Верхогляда удостоєно звання Героя України посмертно від 14 жовтня 2021 року. Під час зустрічі Володимир Зеленський передав орден його дружині Тетяні та сину В'ячеславу.

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Указом від 10 грудня 2021 року удостоєний звання Героя України посмертно полковник Павло Півоваренко. Володимир Зеленський вручив високу державну нагороду його дружині Світлані та синам - Євгену й Максиму. Півоваренко під час виходу з оточення під Іловайськом, перебуваючи на броні бойової машини піхоти та ведучи бій, загинув 29 серпня 2014 року.

Очільник України також передав орден батькам солдата Петра Полицяка – Вірі та Петру. Захисник нагороджений званням Героя України посмертно указом від 3 грудня 2021 року. Петро Полицяк загинув внаслідок підриву бойовиками нового терміналу летовища.

Володимир Зеленський також передав нагороду солдата Рустама Хамраєва його сину Алішару та батькам Антоніні й Шонійозу. Президент присвоїв Рустаму Хамраєву звання Героя України посмертно указом від 14 жовтня 2021 року. Під час звільнення з оточення десантників 80-ї бригади в районі населеного пункту Металіст, забезпечуючи відхід групи, Рустам Хамраєв героїчно загинув.

Нагадаємо, днями у Львові поховали воїна 80 окремої десантно-штурмової бригади Руслана Янковського, який загинув у 2014 році під час оборони Луганського аеропорту. Хлопцю було 27 років.

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