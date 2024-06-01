Зеленський: "Все, що є замороженим конфліктом – є повільною війною"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю The Guardian.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито...У них (у РФ - ред.) більше техніки, ніж у нас, але й у них дефіцит – у них дефіцит досвідчених військових, артилерійських снарядів, ракет", - прокоментував президент.

Зеленський підкреслив, що "замороження" війни, пауза піде лише на користь Росії, проте ніяк не України.

"Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормаднських домовленостях, він (ворог - ред.) набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі , забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський підписав безпекові угоди ще з трьома країнами.

Читайте також провідні новини дня: