Зеленський втретє за тиждень зібрав на засідання головних військових та силовиків: у чому причина

Президент України Володимир Зеленський втретє за тиждень провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого заслухав доповіді головних військових та силовиків про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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У пресслужбі ОП поінформували, що учасники наради також:

проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Зеленський втретє за тиждень провів Ставку верховного головнокомандувача

Протягом тижня Зеленський двічі провів Ставку верховного головнокомандувача - 28 і 30 листопада. Під час засідання 28 листопада головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

Під час наради 30 листопада глава держави та учасники Ставки обговорили ситутацію на фронті. Зокрема, проаналізували наміри окупантів і пдготували план із протидії. Також розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

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