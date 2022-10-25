Зеленський взяв участь у саміті Кримської платформи: "Російські окупанти вважають тебе винним"

Володимир Зеленський взяв участь у саміті Кримської платформи та закликав Європу та світ закінчити війну, яку Росія розпочала ше у 2014 році в Криму.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За словами Володимира Зеленського, люди в Криму вже де’вятий рік живуть у стані постійних “чисток” з боку російських окупантів.

“ Від 2014 року Крим – це єдина частина Європи, у якій де-факто тривають чистки – за релігійною та етнічною ознаками. Якщо ти мусульманин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо ти киримли, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо в тебе український паспорт, російські окупанти вважають тебе винним. Люди в таких умовах уже девʼятий рік”, - наголосив президент України.

Також він наголосив, що реінтегрувати Крим буде нелегко – після років такої окупації. Але завдяки співпраці з партнерами Україна зможе забезпечити і це.

“Ми змінимо ситуацію – повністю. Бо російський потенціал агресії буде знищений на корню, коли український прапор знову буде на своєму законному місці – у містах і селах Криму”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти на Керченському мосту розбирають прольоти, які були розтрощені під час вибуху.

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