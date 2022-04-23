Зеленський: "Я не думав, що можна бажати довгого життя і здоров'я дітям"

Зеленський: "Я не думав, що можна бажати довгого життя і здоров'я дітям"

Президент України 24 квітня вітатиме українців з Великоднем, зокрема і тих, які вимушено виїхали за кордон.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста щодо привітання українців на Великдень, повідомив, що підготував велике звернення до своїх громадян.

Про це він сказав під час пресконференції 23 квітня з українськими та іноземними журналістами.

"Я підготував велике звернення до народу нашої держави, який я поважаю, дуже люблю. І ви навіть не розумієте, наскільки. Я дійсно хочу миру, як кожна людина. Я дійсно хочу побажати їм всім здоров'я. Я дійсно хочу їм побажати звичайних речей. Щастя сімейного. Ніколи не думав, що так буду говорити. Ми раніше знаєте, що говорили? Побажати здоров'я нашим дідусям, бабусям, тому що вони такого вже похилого віку. І довгого життя. Я не думав, що можна бажати довгого життя і здоров'я дітям. Через цю війну. Я їм всім бажаю, нашим людям, берегти своїх дітей, наскільки це можливо. І як президент, на щастя або на жаль, я не знаю, – я розділяю біль кожного і кожної, хто втратив дітей своїх", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи продовжаться переговори між Україною та Росією в Туреччині.

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