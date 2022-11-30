Зеленський: якщо Україна не витримає, війна перекинеться на інші території чи навіть континенти

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, якщо Україна впаде, то війна перекинеться на інші території чи континенти. Тому він закликає партнерів та союзників продовжувати підтримувати та допомагати нашій державі у боротьбі проти російської окупації.

Про це Зеленський сказав під час відео-виступу на саміті NYT DealBook, йдеться на сайті президента.

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Лідер України зазначив, що вартість цієї війни вимірюється найперше в життях українців, які воюють за свободу й демократію не тільки в Україні, а й в усьому світі.

"Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти" – вважає він.

Глава держави висловив вдячність за допомогу Україні, підтримку наших громадян, які були змушені шукати прихистку в різних країнах світу, рятуючись від війни.

Президент також закликав учасників саміту підтримувати Україну через фандрейзингову платформу United24, на якій відкрито збори на актуальні потреби та проекти, що допомагають нашій державі вистояти в боротьбі з російським агресором.

Коли може закінчитися війна: прогнози

Нагадаємо, раніше заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов висловив думку, що війна закінчиться навесні 2023 року.

Згодом його слова прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак. Посадовець сказав, що війна навряд чи закінчиться навесні.

Водночас,за оцінками очільника української розвідки Кирила Буданова, війна може закінчитися до літа 2023 року.

Володимир Зеленський відвідав Вишгород, де в житловий будинок влучила російська ракета

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