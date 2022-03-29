Зеленський: Європа повинна якнайшвидше відмовитися від російської нафти

Президент нагадав, що доходи від енергоресурсів дозволяють керівництву Росії бути зухвалими.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Данії закликав ЄС відмовитися від російської нафти.

“Європа має відмовитися від російської нафти. Ще задовго до цієї війни було очевидним, що людство має скорочувати використання викопного палива. Ера вугілля і нафти нанесла навколишньому середовищу, нашій планеті, в цілому дуже серйозної шкоди. Зелені технології, зелена енергетика стали логічною і справедливою відповіддю на цей виклик. Європейська політика вже направлена на скорочення споживання екологічно небезпечних ресурсів. Але російська агресія проти України та проти усього, на чому побудоване життя у Європі, є аргументом, щоб прискорювати зелену трансформацію на континенті. Європа має відмовитись від російської нафти, відмовитись якнайшвидше!

Бо саме шалені доходи від енергоресурсів дозволяють керівництву Росії бути зухвалими. Порушувати загальновизнані правила. Просувати ненависть проти інших народів, проти нас і руйнувати життя сусідніх країн. Якби треба було знайти повну протилежність тому, що у вашій країні називається "Законом Янте", то це був би "Закон російської нафти", - сказав президент.

Нагадаємо, Канада заявила про готовність збільшити експорт свого газу, нафти і урану, аби вирішити глобальну енергетичну кризу і відмовитись від російських енергоресурсів.