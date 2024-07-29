Зеленський з’явився на Харківському напрямку і звернувся до воїнів ССО (фото)

Президент відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій у районі Вовчанська.
Президент України Володимир Зеленський прибув 29 липня на Харківський напрямок фронту, щоб привітати воїнів ССО із професійним днем та відзначити їх держнагородами.
Про це глава держави повідомив у Мережі.
"Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – написав Зеленський у Мережі.
Він наголосив, що бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту – успішно проводять спецоперації та виконують завдання.
"Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", – звернувся президент до бійців.
Він також відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України. А ще глава держави присвоїв 142-му навчально-тренувальному центру ССО почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка".
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Як повідомили в Офісі президента, Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача ССО Олександра Трепака щодо стратегії розвитку та виконаних і запланованих завдань. Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого від 2014 року.
До слова, у червні до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає надання статусу розвідувального органу Силам спецоперацій. Однак за словами члена Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, ініціатива навряд чи буде ухвалена.
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