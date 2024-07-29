Зеленський з’явився на Харківському напрямку і звернувся до воїнів ССО (фото)

Президент України Володимир Зеленський прибув 29 липня на Харківський напрямок фронту, щоб привітати воїнів ССО із професійним днем та відзначити їх держнагородами.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

"Харківський напрямок. Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", – написав Зеленський у Мережі.

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Він наголосив, що бійці ССО воюють на найгарячіших ділянках фронту – успішно проводять спецоперації та виконують завдання.

"Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших територій, міст і сіл, починаючи від захисту ДАПу в 2014 році, потім Гостомель, Херсонщина й операція на Харківщині. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку, він, напевно, один із найскладніших. Уся країна на вас розраховує, ми точно переможемо", – звернувся президент до бійців.

Він також відзначив воїнів державними нагородами, зокрема двох Героїв України. А ще глава держави присвоїв 142-му навчально-тренувальному центру ССО почесне найменування "імені генерал-хорунжого Всеволода Змієнка".

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Як повідомили в Офісі президента, Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухали доповідь командувача ССО Олександра Трепака щодо стратегії розвитку та виконаних і запланованих завдань. Також обговорили подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого від 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський у передовому командному пункті ССО в районі Вовчанська / Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у передовому командному пункті ССО в районі Вовчанська / Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у передовому командному пункті ССО в районі Вовчанська / Фото: Офіс президента України

До слова, у червні до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає надання статусу розвідувального органу Силам спецоперацій. Однак за словами члена Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, ініціатива навряд чи буде ухвалена.

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