Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський заборонив чиновникам, нардепам, правоохоронцям та суддям їхати за кордон під час війни

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
6303
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський заборонив чиновникам, нардепам, правоохоронцям та суддям їхати за кордон під час війни

фото / Zelenskiy / Official

Представники влади можуть їхати за кордон тільки у відрядження.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 23 січня про заборону виїзду за кордон українським високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим представникам державних органів влади. 

Про це йдеться в указі Зеленського, який опублікований на офіційному сайті президента. 

Своїм указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським представникам влади, посадовцям силових структур, суддям, нардепам та іншим чиновникам. Кабінет міністрів у 5-ти денний термін повинен внести зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Тепер представникам усіх гілок влади можна їхати за кордон лише у робоче відрядження. 

Скріншот з указу президента / ©
Скріншот з указу президента

Контролюватимуть виїзд посадовців за кордон СБУ та Головнокомандувач ЗСУ. 

Нагадаємо, в Україні стався скандал через те, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко під час війни поїхав у відпустку до Іспанії. 

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що "якщо чиновники хочуть відпочивати - хай це роблять поза межами державної служби". 

Читайте також:

Зеленський за 23 січня: невиїзні чиновники, санкції проти священників, кадрові перестановки

Зеленський за 23 січня: невиїзні чиновники, санкції проти священників, кадрові перестановки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6303
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація