Зеленський заборонив чиновникам, нардепам, правоохоронцям та суддям їхати за кордон під час війни

Представники влади можуть їхати за кордон тільки у відрядження.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 23 січня про заборону виїзду за кордон українським високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим представникам державних органів влади.

Про це йдеться в указі Зеленського, який опублікований на офіційному сайті президента.

Своїм указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським представникам влади, посадовцям силових структур, суддям, нардепам та іншим чиновникам. Кабінет міністрів у 5-ти денний термін повинен внести зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Тепер представникам усіх гілок влади можна їхати за кордон лише у робоче відрядження.

Скріншот з указу президента

Контролюватимуть виїзд посадовців за кордон СБУ та Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні стався скандал через те, що заступник генерального прокурора Олексій Симоненко під час війни поїхав у відпустку до Іспанії.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що "якщо чиновники хочуть відпочивати - хай це роблять поза межами державної служби".

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