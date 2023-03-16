Зеленський заговорив про звільнення Маріуполя та покарання росіян за "один з найстрашніших злочинів"

Президент України Володимир Зеленський у річницю жорстокого бомбардування драмтеатру в Маріуполі наголосив, що це місто буде звільнене від окупантів, а винні у воєнних злочинах - покарані.

Про це він сказав 16 березня під час свого традиційного звернення до українців.

"Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що настане день, і ЗСУ звільнять Маріуполь та інші українські населені пункти, які зараз перебувають в окупації.

"Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів. Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України", - сказав президент.

Він також наголосив, що російські терористи, які бомбардували Україну не уникнуть покарання.

"А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде. Усі, хто бомбардував Україну. Хто спалював наші села, хто бив по українських містах... По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей... Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ. Усі, хто намагався поневолити Крим. Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя. Вічна пам’ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор!", - сказав президент України.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року росіяни завдали авіаудару по драматичному театрі у Маріуполі, де місцеві жителі переховувалися від постійних обстрілів. Там могло перебувати до 1200 осіб. Люди жили у будівлі, оскільки їхні помешкання знищили росіяни.

За різними даними, там могло загинути від 300 до 600 людей. Тоді вижило лише 130 людей.

Після окупації міста росіяни поховали вбитих ними людей у братській могилі біля селища Мангуш.

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