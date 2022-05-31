Зеленський закликав кожного "на всіх рівнях" лобіювати постачання Україні зброї

Президент Зеленський закликав кожного бути лобістами постачання Україні сучасної важкої зброї.

Українські захисники й захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються "господарями фронтової ситуації" попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 31 травня.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя", – пояснив він.

Зеленський закликав кожного на всіх рівнях бути лобістами постачання Україні сучасної важкої зброї, сучасної артилерії, які можуть прискорити перемогу.

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"Говоріть про це всюди, де це корисно й де це почують. Говоріть політикам держав-партнерів, представникам іноземних ЗМІ, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно. Я працюю для цього щоденно", – наголосив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до тих, хто намагається "підганяти" ЗСУ.

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