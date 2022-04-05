Зеленський закликав ООН відсторонити РФ від блокування рішень або саморозпуститися

За словами Зеленського, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Радбезі закликав ООН відсторонити РФ від блокування рішень або саморозпуститися.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня.

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Радбезу для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень по її ж агресії, її ж війні, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажуть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтернативний - то далі тільки саморозпуск", - сказав Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що в ООН обійдуться без третього варіанту. Та додав, що Україні, Європі та всьому світу потрібний світ. За його словами, сьогодні настав час трансформувати світову систему безпеки. Для цього Зеленський пропонує скликати глобальну конференцію у мирному Києві.

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