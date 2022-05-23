Зеленський закликав партнерів надати Україні необхідне озброєння для порятунку людей

Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, наголосив на необхідності надати Україні те озброєння, про яке вона просить.

За його словами, багатьох жертв можна було уникнути, якби партнери постачали необхідну для України зброю і надавали вчасно.

Про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні у понеділок, 23 травня.

"Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося. Сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав роботу, я говорив зокрема й про це. Про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей", - сказав український президент.

Зеленський висловив вдячність союзникам, які допомагають і надають ЗСУ необхідне озброєння та боєприпаси для протистояння російській армії.

Росія випустила по Україні 2275 ракет - Зеленський у зверненні 23 травня

"Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю. Я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія", - зазначив український президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий до прямої зустрічі з Путіним, але назвав єдину умову.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.

Читайте також: