Зеленський закликав Португалію передати Україні танки, бронетранспортери та протикорабельні ракети

Президент України закликав Лісабон посилити санкційний тиск на РФ, закрити всі порти Португалії для російських суден.

Президент Володимир Зеленський закликав Португалію передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії.

Про це глава держави сказав під час промови до португальського парламенту.

Зеленський пояснив, що Україна потребує зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашому нардові стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення.

"Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи й цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", — сказав президент.

Також він закликав Лісабон посилити санкційний тиск на РФ, закрити всі порти Португалії для російських суден. Зокрема й для тих, які вони пробують заховати під чужими прапорами.