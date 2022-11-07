Зеленський закликав примусити Росію до справжніх переговорів та назвав умови України

Україна завжди закликала Росію до переговорів, проте окупанти вчиняли лише чергові теракти.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення на Кліматичному саміті в Єгипті закликав світ примусити Росію до справжніх переговорів з Україною.

Про це президент сказав 7 листопада під час звернення до українців.

Зеленський повідомив, що він виступив на кліматичному саміт в Єгипті. Там були десятки лідерів держав і керівників урядів.

"Головне для нас – інформувати світ про російську агресію, що триває, про той дестабілізаційний вплив, який Росія здійснює на увесь світ. Коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній і продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний, очевидно, страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу... Тому кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир", - наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди закликала Росію сісти за стіл переговорів, проте отримувала натомість теракти, обстріли та шантаж.

"До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови", - сказав президент України.

Переговори Росії та України

Після початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія одразу запропонувала українській владі почати переговори. Окупанти цинічно заявили, що вони повинні відбутися в Білорусі, звідки на Київ сунули російські загарбники. Згодом переговори пройшли і в Туреччині. Проте жодних результатів не було досягнуто, бо Росія постійно висувала лише ультиматуми.

Видання La Repubblica стверджує, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів, проте Росія не хоче виводити свої війська з нашої території.

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