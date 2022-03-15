Зеленський закликав росіян боротися, щоб РФ не перетворилася на велику Північну Корею

Зеленський закликав росіян боротися, щоб РФ не перетворилася на велику Північну Корею

Президент особисто подякував Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.

Президент Володимир Зеленський подякував тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду про агресію РФ в Україні.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 15 березня.

Президент закликав росіян боротися з дезінформацією та розповідати правду, реальні факти про війну своїм друзям, близьким та рідним.

Зеленський особисто подякував Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.

"Поки що ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею, ви повинні боротися. Ви повинні не втратити і свого шансу", — закликав президент України громадян РФ.

Нагадаємо, що під час показу передачі "Время" у прямий ефір на "Першому каналі" прорвалася жінка з плакатом антивоєнного утримання, яка стала за ведучою та встигла вигукнути кілька гасел. Дівчину затримали. Це співробітниця телеканалу Марина Овсяннікова.

Телевізійниця пояснила свій вчинок тим, що соромиться, що мовчала так довго , коли росіянам брехали та "зомбували".

, коли росіянам брехали та "зомбували". Водночас, навіть ліберальні видання, зокрема "Нова газета", замальовують плакат у руках дівчини, на якому були гасла: "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть".