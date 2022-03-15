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Зеленський закликав росіян боротися, щоб РФ не перетворилася на велику Північну Корею

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Зеленський закликав росіян боротися, щоб РФ не перетворилася на велику Північну Корею

скріншот з відео

Президент особисто подякував Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.

Президент Володимир Зеленський подякував тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду про агресію РФ в Україні.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 15 березня.

Президент закликав росіян боротися з дезінформацією та розповідати правду, реальні факти про війну своїм друзям, близьким та рідним.

Зеленський особисто подякував Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.

"Поки що ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею, ви повинні боротися. Ви повинні не втратити і свого шансу", — закликав президент України громадян РФ.

Нагадаємо, що під час показу передачі "Время" у прямий ефір на "Першому каналі" прорвалася жінка з плакатом антивоєнного утримання, яка стала за ведучою та встигла вигукнути кілька гасел. Дівчину затримали. Це співробітниця телеканалу Марина Овсяннікова.

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