Зеленський закликав росіян боротися, щоб РФ не перетворилася на велику Північну Корею

Президент особисто подякував Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.
Президент Володимир Зеленський подякував тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду про агресію РФ в Україні.
Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 15 березня.
Президент закликав росіян боротися з дезінформацією та розповідати правду, реальні факти про війну своїм друзям, близьким та рідним.
Зеленський особисто подякував Марині Овсянніковій, яка увірвалася до студії "Першого каналу" Росії з плакатом проти війни.
"Поки що ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею, ви повинні боротися. Ви повинні не втратити і свого шансу", — закликав президент України громадян РФ.
Нагадаємо, що під час показу передачі "Время" у прямий ефір на "Першому каналі" прорвалася жінка з плакатом антивоєнного утримання, яка стала за ведучою та встигла вигукнути кілька гасел. Дівчину затримали. Це співробітниця телеканалу Марина Овсяннікова.
- Телевізійниця пояснила свій вчинок тим, що соромиться, що мовчала так довго, коли росіянам брехали та "зомбували".
- Водночас, навіть ліберальні видання, зокрема "Нова газета", замальовують плакат у руках дівчини, на якому були гасла: "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть".