Зеленський напередодні Різдва звернувся до росіян: до чого він закликав (відео)

Президент України пояснив, що РФ хоче використати Різдво, щоб ненадовго зупинити просування ЗСУ на Донбасі. Проте це означає лише чергове збільшення рахунку російських втрат.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче використати Різдво лише для перепочинку у війні, і закликав росіян для її припинення знайти сміливість хоча б під час Різдва звільнитися страху перед однією людиною в Кремлі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 5 січня.

"Є дещо, про що я хочу нагадати сьогодні громадянам Росії. 15-го листопада було представлено Українську формулу миру. Один із її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ із території нашої країни. Це – гарантований та надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати та взагалі війну", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів становила 82 тис.

12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання Формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво. Станом уже на той день кількість убитих російських солдатів була майже 95 тис.

"Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, певне, глибоко і не чути", – відзначив президент України.

Він наголосив, що на сьогодні Росія вже втратила вбитими на цій війні вже майже 110 тис. своїх солдатів.

"Ті, хто продовжував терор проти нашої країни і посилав усіх цих ваших людей на забій, відмовляючись від наших пропозицій про припинення російської агресії, точно не цінують життя і тим більше не прагнуть миру. Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси та мобілізовані. Що це дасть? Лише чергове збільшення рахунку втрат", – розповів глава держави.

Він додав, що всі у світі знають, як Кремль використовує перепочинки на війні, щоб продовжити її з новою силою. Проте аби закінчити війну швидше, потрібне зовсім інше.

"Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі. Ваш страх перед ним нищить вашу країну, яка теж уже глибоко... але не в бункері", – звернувся до росіян Зеленський.

"Закінчити війну – це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети та дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях продовжується. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі. І війна закінчиться – тоді, коли ваші солдати чи підуть, чи ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін віддав наказ про запровадження від 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні.

Як пояснив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, цей наказ Путіна – виключно пропагандистський жест. Насправді ж Росія хоче отримати час для проведення мобілізації, будівництва укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії.

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