Зеленський закликав союзників прибрати "авіаційне табу" після чергової атаки України іранськими дронами

Доба в Україні почалася з атаки ворожими дронами. З 14 вдалося збити 11 "шахедів".

Президент України Володимир Зеленський закликав сюзників допомогти захистити небо над нашою державою.

Про це йшлося під час традиційного відеозвернення Зеленського увечері, 27 лютого.

Він нагадав про наслідки ворожої атаки дронами у Хмельницькому.

"На жаль, були й влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив саме тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого", - зазначив президент.

Він повідомив, що Україна потребує авіаційного компоненту ППО – сучасних бойових літаків, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави.

"ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Хмельницькому внаслідок ворожої атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному з них був лише 21 рік. Ще троє чоловіків отримали поранення.

Загалом вночі окупанти завдали ударів по Україні 14 "шахедами", 11 з яких збила ППО.