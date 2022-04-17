Зеленський закликав світ негайно надати Україні зброю: "Від цього залежить доля битви"

Також президент наголосив, що країни, які відмовляються постачати Україні зброю, автоматично дають дозвіл Росії вбивати українців.

Закінчується 53-й день війни в Україні, яку вороже розв’язала Росія. Українці героїчно захищають країну від загарбників. Втім, для цього необхідна зброя.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський закликав світ негайно надати українцям зброю.

"Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані", - зазначив головнокомандувач.

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Також президент звернувся й до країн, які відмовляються надавати Україні необхідну зброю. Він наголосив, що таким своїм рішенням вони автоматично дають дозвіл РФ вбивати українців.

"Завершився вже 53 день війни. І по деяким пунктам у наших запитах зброї ми очікуємо відповідей 53 дні, а деякі відповіді формуються так, що постачання може розпочатися хіба що у травні. Я кажу у таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування – це дозвіл Росії забирати життя українців", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, якщо Росії вдасться взяти під свій контроль Донбас, то немає гарантій, то вона не піде знову на Київ.

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