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Зеленський закликав світ створити спеціальний трибунал для покарання РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Зеленський закликав світ створити спеціальний трибунал для покарання РФ

Фото: Офіс президента України

За словами президента, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.

Україна робить все можливе, аби притягнути до відповідальності російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини або злочини проти людяності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 29 листопада.

"Сьогодні ми зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже співпрацює з багатьма країнами й міжнародними організаціями, "щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання". Зокрема, налагоджена взаємодія з Міжнародним кримінальним судом.

Проте президент визнав, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.

"Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави – за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося", — сказав він.

Тому Зеленський закликає міжнародну спільноту до створення спеціального трибуналу – на додачу до Міжнародного кримінального суду, – на якому РФ притягнуть до відповідальності.

"Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової", – підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна співпрацює з Нідерландами, Британією та Францією для збору доказів воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, Європарламент 23 листопада ухвалив резолюцію, в якій Росія проголошена державою-спонсоркою тероризму.

Злочини Росії в Україні

У посольстві США заявили, що в кожному регіоні, де побували окупанти, є докази про воєнні злочини РФ. Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів.

Крім того, окупанти завдають масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, залишаючи без світла, тепла і водопостачання мільйони українців.

ТСН.ua після зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців за останні 9 місяців.

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Дата публікації
Перегляди
185
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