Зеленський закликав світ створити спеціальний трибунал для покарання РФ

Україна робить все можливе, аби притягнути до відповідальності російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини або злочини проти людяності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 29 листопада.

"Сьогодні ми зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже співпрацює з багатьма країнами й міжнародними організаціями, "щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання". Зокрема, налагоджена взаємодія з Міжнародним кримінальним судом.

Проте президент визнав, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.

"Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави – за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося", — сказав він.

Тому Зеленський закликає міжнародну спільноту до створення спеціального трибуналу – на додачу до Міжнародного кримінального суду, – на якому РФ притягнуть до відповідальності.

"Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової", – підсумував він.