Зеленський закликав світ створити спеціальний трибунал для покарання РФ

За словами президента, наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.
Україна робить все можливе, аби притягнути до відповідальності російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини або злочини проти людяності.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 29 листопада.
"Сьогодні ми зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у цій злочинній війні", — сказав Зеленський.
За його словами, Україна вже співпрацює з багатьма країнами й міжнародними організаціями, "щоб кожен російський убивця отримав заслужене покарання". Зокрема, налагоджена взаємодія з Міжнародним кримінальним судом.
Проте президент визнав, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості.
"Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави – за первинний злочин. Злочин, який породив усі інші злочини цієї війни – і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося", — сказав він.
Тому Зеленський закликає міжнародну спільноту до створення спеціального трибуналу – на додачу до Міжнародного кримінального суду, – на якому РФ притягнуть до відповідальності.
"Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру й реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової", – підсумував він.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна співпрацює з Нідерландами, Британією та Францією для збору доказів воєнних злочинів РФ.
Нагадаємо, Європарламент 23 листопада ухвалив резолюцію, в якій Росія проголошена державою-спонсоркою тероризму.
Злочини Росії в Україні
У посольстві США заявили, що в кожному регіоні, де побували окупанти, є докази про воєнні злочини РФ. Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів.
Крім того, окупанти завдають масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, залишаючи без світла, тепла і водопостачання мільйони українців.
ТСН.ua після зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців за останні 9 місяців.