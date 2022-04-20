Зеленський закликав світ визнати збройні сили РФ терористичною організацією

Президент Зеленський вважає, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Українська влада працює над тим, аби всі посадовці Росії, які підтримують війну з Україною, потрапили під санкції від всього демократичного світу.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 20 квітня.

"Працюємо над тим, аби всі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу", – зазначив глава держави.

Зеленський переконаний, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили – терористичною організацією.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала від Росії документів щодо переговорів.

Читайте також: