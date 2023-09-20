Зеленський закликав Трампа оприлюднити свій план закінчення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав ексголову Білого дому Дональда Трампа публічно презентувати свій план дій щодо закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Президент наголосив на "червоних лініях" у мирному плані закінчення війни.

Зокрема, Зеленський попередив Трампа, що Київ не буде розглядати будь-який мирний план, якщо він буде передбачати відмову України від своїх територій.

"Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати Путіну, то це не формула миру", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно було укласти угоду із Росією та "віддати" їй деякі території.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп заявляв, що якщо його переоберуть 2024 року, то він закінчить війну в Україні за добу.

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