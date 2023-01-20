Зеленський закликав учасників "Рамштайну" прискоритися з допомогою: "Час залишається зброєю Росії"

Український президент Володимир Зеленський закликав учасників "Рамштайну" прискоритися з постачанням озброєння для ЗСУ. Адже час та затягування війни грають на руку російським окупантам.

Про це глава держави заявив у своєму виступі відеозв'язком.

"Час залишається зброєю Росії. Ми маємо прискоритися", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Кремль "має програти", а війна вирішить "у якому світі ми житимемо". Він закликав партнерів до рішень, які б позбавили влади московське зло.

"Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас ухвалювати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади... У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу", - сказав він.

За словами глави держави, він дуже вдячний за допомого, але Україна досі чекає на танки: "Сотні подяк - це не сотні танків. Усі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість знарядь, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів".

Нагадаємо, 20 січня, стартувала зустріч Контактної групи з оборони України на американській авіаційній базі Рамштайн. Там зберуться близько 50 країн. Засідання проведе очільник Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що пріоритет номер один - це протиповітряна оборона. Зокрема, потрібно більше Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale.

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