Зеленський закликав українців допомагати ЗСУ, а не розважатися у барах і клубах: "Зараз війна"

Президент України Володимир Зеленський закликав українців допомагати воїнам ЗСУ, а не розважатись у барах, клубах та вуличних перегонах. Він наголосив, що зараз триває війна і варто боротися заради України.

Про це він сказав 14 серпня під час свого звернення до українців.

Президент наголосив, що воїни, які приїжджають у тилові міста заслуговують на повагу та повинні бачити, що інші співгромадяни теж працюють заради перемоги.

"Воїни з передової, які приїжджають у тилові міста, заслуговують бачити та відчувати, що це – саме тилові міста. Що там люди живуть, пам’ятаючи, що там воїни, що наші воїни тут, на Донеччині, на інших напрямках вони б’ються заради України, вони віддають життя заради України. Свободу й незалежність здобуває не хтось там… там, на фронті. Це спільна народна справа всіх, хто воює й працює заради перемоги", - сказав він.

Президент наголосив, що громадяни України повинні усвідомити, що в їхній країні триває війна і допомагати ЗСУ. Зеленський додав, що всі розваги будуть уже після перемоги.

"Всі на війні. Україна у війні. І хто не б’ється на передовій, той має допомагати битися. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам. Це щонайменше. Увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там – у боях заради держави. Заради України – це головний принцип. Заради будь-чого іншого чи заради себе – це буде потім, коли переможемо. А зараз – оборона. Зараз війна", - сказав він.

Зеленський вислухав військових і зробив висновки – відверто про тилові міста і потреби фронту

Нагадаємо, Зеленський невдоволений неякісною роботою ВЛК та анонсував зміни.

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