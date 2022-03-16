Зеленський закликав українців передавати ЗСУ будь-яку інформацію про ворожу техніку

Зеленський також закликав українців не публікувати у Мережі інформацію про роботу української ППО.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців повідомляти Збройним силам будь-яку інформацію про російських окупантів та їх ворожу техніку.

Про це він сказав під час свого відеозвернення вдень 16 березня.

"Українці й українки, якщо вам відомо, де ворог і де він кинув свої танки чи іншу бронетехнік —: панцирі чи гармати — повідомляйте, будь ласка, українським силам. Давайте використовувати усе заради нашої перемоги. І заради перемоги будьте, будь ласка, мудрими. Не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють. Не оприлюднюйте мапи, які ви знаходите у покинутій російській техніці і на розбитих командних пунктах окупантів. Віддавайте їх, будь ласка, нашим військовим - нехай використовують, щоб ворог страждав", — сказав Зеленський.

Нагадаємо: