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Зеленський закликав українців передавати ЗСУ будь-яку інформацію про ворожу техніку

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Зеленський закликав українців передавати ЗСУ будь-яку інформацію про ворожу техніку

Associated Press

Зеленський також закликав українців не публікувати у Мережі інформацію про роботу української ППО.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців повідомляти Збройним силам будь-яку інформацію про російських окупантів та їх ворожу техніку.

Про це він сказав під час свого відеозвернення вдень 16 березня.

"Українці й українки, якщо вам відомо, де ворог і де він кинув свої танки чи іншу бронетехнік —: панцирі чи гармати — повідомляйте, будь ласка, українським силам. Давайте використовувати усе заради нашої перемоги. І заради перемоги будьте, будь ласка, мудрими. Не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють. Не оприлюднюйте мапи, які ви знаходите у покинутій російській техніці і на розбитих командних пунктах окупантів. Віддавайте їх, будь ласка, нашим військовим - нехай використовують, щоб ворог страждав",  — сказав Зеленський.

Нагадаємо:

  • у чат-боті STOP Russian War можна повідомляти про пересування російських військ, диверсантів;
  • у чат-боті StopRussia повідомляти про дезінформаторів та тих, хто здає розташування українських військ;
  • чат-бот Ukraine avanger bot створений для збору інформації про мародерів та снаряди, які не здетонували;
  • канал StopRussiaChannel - для блокування дезінформації;
  • для фіксування воєнних злочинів окупантів створений чат-бот TRIBUNAL.UA.
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