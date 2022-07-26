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Зеленський закликав українців розповісти росіянам про майже 40 тисяч ліквідованих окупантів

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Зеленський закликав українців розповісти росіянам про майже 40 тисяч ліквідованих окупантів

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія приховує свої втрати у війні проти України.

А тому він закликав українців, які мають контакти в РФ розповісти росіянам про майже 40 тисяч ліквідованих окупантів за 5 місяців війни. 

Про це президент України сказав 26 липня під час свого традиційного відеозвернення. 

"Вже чотири місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації – навіть відцензурованої – про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося й не говорилося в численних інтерв’ю та виступах на політичному й військовому рівнях. Утім, ця кількість уже майже 40 тисяч – стільки людей російська армія втратила вбитими за час від 24 лютого. А ще десятки тисяч поранених, скалічених. І якщо російська держава не говорить цього офіційно, і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки вбитих окупантів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за словами російського правозахисника Марка Фейгіна, на сьогодні працівники апарату президента Росії Володимира Путіна перебувають у стані страху та невпевненості, адже не знають, чим закінчиться війна проти України.

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