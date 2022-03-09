Зеленський закликав ЄС "тиснути на РФ так, щоб вони завершили цю звірячу війну"

Зеленський закликав ЄС "тиснути на РФ так, щоб вони завершили цю звірячу війну"

Зеленський каже, що європейці повинні посилювати санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС посилювати санкції проти Росії, щоб Москва сіла за стіл переговорів і завершила війну проти нашої держави.

Про це Зеленський сказав у новому відеозверненні 9 березня.

"Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти РФ так, щоб у неї не було більше жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ми повинні тиснути на РФ так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну", - закликав Зеленський.